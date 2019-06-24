"نخيل" تستعد لافتتاح 3 مشاريع تجزئة بـ2.8 مليار درهم

كشفت "نخيل العقارية" أمس عن تقدم أعمال البناء في 3 من أبرز مشاريعها الأيقونية في سوق التجزئة بتكلفة 2.778 مليار درهم، واقتراب موعد إنجازها وتشغيلها قبل نهاية العام الجاري 2019، وهي "نخيل مول" و"السوق الليلي" و"الخيل أفنيو".

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة "نخيل العقارية"، إن الأعمال الإنشائية تسير على قدم وساق واقتربت من الانتهاء في 3 من أبرز مشاريعنا التي تعكس قيمة مضافة على صعيد سوق التجزئة في دبي وعلى إنجازات ونجاحات الشركة المستمرة، كما تساهم هذه المشاريع في دفع إيراداتنا نحو النمو وهو من شأنه أن يعزز نتائجنا المالية السنوية.

وقال لوتاه: "تستحوذ المنتجات العقارية المميزة من حيث الموقع المثالي والسعر المغري وخطط السداد المرنة على اهتمام المستثمرين والمشترين، حيث تشهد غالبية مشاريعنا مثل "الفرجان" و"دراغون تاورز" ضمن "المدينة العالمية" و"آزور ريزيدنسز" في "نخلة جميرا" إقبالاً قوياً من عملائنا المحليين والدوليين.

وكانت "نخيل" قد أرست عقد تنفيذ مشروع "السوق الليلي" على شركة "اتحاد للهندسة المدنية" (يونيك) بقيمة 1.170 مليار درهم، كما بلغت قيمة عقد تنفيذ "الخيل أفنيو" نحو 408 ملايين درهم، أما "نخيل مول" فلامست تكلفته حاجز الـ1.2 مليار درهم.