الإلكترونيات المتقدمة: نتوقع مضاعفة مبيعاتنا بعد استحواذ "سامي"

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" عن توقيع ورقة الشروط والأحكام للاستحواذ على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، حيث ستشكل شركة AEC الهيكل الرئيسي لوحدة الإلكترونيات الدفاعية الخاصة بشركة SAMI بعد استكمال عملية الاستحواذ.

كما سيرتفع إجمالي عدد العاملين في شركة SAMI بشكل كبير ليصل إلى 2200.

وإلى جانب تسهيل نقل التقنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتعميق أعمال الهندسة والتصميم والتطوير والصيانة والإصلاح، ستمكن عملية الاستحواذ شركة SAMI من تطوير منتجاتها الخاصة للمساعدة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية المحددة لعام 2030.

وكشف الرئيس التنفيذي في شركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، في مقابلة مع "العربية"، عن توقعاته بمضاعفة المبيعات خلال 5 سنوات بعد استحواذ "سامي".

وقال: "حجم مبيعاتنا يفوق ملياري ريال، وهذا الرقم سيتضاعف خلال 5 سنوات، و4 أضعاف بحلول 2030، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030 برفع مستوى التصنيع المحلي للقطاعات العسكرية من 5% إلى 50% بحلول 2030".

وكشف أن شركة سامي، المملوكة من صندوق الاستثمارات العامة، تستحوذ 100% على أسهم جميع الشركاء الحاليين في الشركة: BAE Systems البريطانية وتبلغ ملكيتها في شركة الإلكترنيات المتقدمة 50%، وستشمل الصفقة أيضا الاستحواذ على حصص شركة البلاد في "الإلكترونيات المتقدمة" إضافة إلى حصص البنك الأهلي والخطوط السعودية.