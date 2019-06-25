"سامابكو" توقع اتفاقيات تمويل بـ600 مليون دولار

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توقيع شركتها التابعة (شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات) "سامابكو" اتفاقيات تمويل بقيمة 2,250 مليون ريال (600 مليون دولار) مع 5 بنوك محلية لاستبدال القرض القائم، والبنوك هي: البنك السعودي البريطاني، البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، بنك البلاد، البنك السعودي الفرنسي.

وقالت الإدارة إن اتفاقية المرابحة تمتد لفتر 12 سنة تسدد على 24 قسطاً نصف سنوي مجدولاً تبدأ من 31 ديسمبر 2019م، علماً بأن هذا العقد واتفاقية التمويل لا تشتمل على أي رهونات أو ضمانات مالية.

وقالت الشركة إن الهدف من التمويل لاستبدال القرض القائم بتمويل بديل، وبشروط تمويلية أفضل.

الجدير بالذكر أن شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات، مملوكة لكل من شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بنسبة 50%، وشركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 50%.