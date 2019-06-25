كابجيميني الاستشارية تشتري ألتران بـ3.6 مليار يورو

قالت كابجيميني الفرنسية لاستشارات الأعمال، إنها اتفقت على شراء شركة الخدمات الهندسية والرقمية ألتران مقابل 3.6 مليار يورو، ما يعادل 4.10 مليار دولار لتقتحم سوق خدمات تعهيد الأعمال الهندسية سريعة النمو.

وقالت كابجيميني إنها تأمل بهذا الاستحواذ أن تستجيب لطلب عملائها - وهم شركات في صناعات شتى من الاتصالات إلى الفضاء - لتعهيد المهندسين فضلاً عن فرق البحث والتطوير.

وأوضحت أنها ستعرض 14 يورو للسهم الواحد من أسهم ألتران نقداً، بما ينطوي على علاوة 22% فوق سعر إغلاق السهم اليوم والبالغ 11.47 يورو. ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة بنهاية 2019.

وقالت كابجيميني إنها ستدفع 3.6 مليار يورو نقداً وستتحمل صافي دين ألتران البالغ 1.4 مليار يورو. وسيُطرح العرض على المساهمين فور نيل الموافقات التنظيمية.

وتتوقع الشركة خفض التكلفة ما بين 70 و100 مليون يورو في غضون ثلاث سنوات، وتعزيز المبيعات بما بين 200 و350 مليون يورو بفضل الخدمات الجديدة التي ستعرضها على عملائها الحاليين.

وستزيد الصفقة ربحية سهم كابجيميني أكثر من 15% قبل وفورات الدمج، ومن المتوقع أن تضيف الصفقة أكثر من 25% لربحية السهم بحلول 2023.

وستبلغ إيرادات الشركة الجديدة 17 مليار يورو سنوياً، وعدد موظفيها أكثر من 250 ألفاً.

وأبلغ بول هرملين الرئيس التنفيذي لكابجيميني الصحافيين خلال مؤتمر بالهاتف "كابجيميني وألتران ستخلقان شركة رائدة في الهندسة والبحث والتطوير، وسوقا تنمو 9% سنويا على مدى الأعوام القادمة".