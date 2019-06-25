"أبي في" تستحوذ على "أليرغان" بـ 63 مليار دولار

وافقت شركة "أبي في" AbbVie للأدوية على الاستحواذ على "أليرغان" Allergan المتخصصة في صناعة الـ BOTOX في صفقة قيمتها 63 مليار دولار.

وسيحصل مساهمو Allergan على 120 دولارا نقدا، بالإضافة إلى 0.86 سهم في AbbVie عن السهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة قدرها خمسة وأربعين في المئة وفقا لسعر إغلاق أمس الاثنين.

جدير بالذكر أن شركة Pfizer تقدمت بعرض للاستحواذ على Allergan في 2015 مقابل 160 مليار دولار، في صفقة كانت ستصبح الأكبر في تاريخ قطاع الأدوية، إلا أن الصفقة فشلت بسبب تغير القوانين الضريبية الأميركية تحت إدارة الرئيس أوباما آنذاك.