"تنال للاستثمار" السعودية تقترض 800 مليون ريال

أعلنت شركة الرياض للتعمير، أن شركة تنال للاستثمار والتطوير العقاري (شركة شقيقة) قد أنهت متطلبات الحصول على تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك السعودية.

وأوضحت شركة الرياض في بيانها على موقع السوق المالية السعودية، أن التمويل بقيمة 800 مليون ريال، سيكون لمدة 3 سنوات.

وسوف تستخدم هذه التسهيلات لسداد التزامات صندوق رياض التعمير العقاري الأول الذي يجري العمل على إقفاله، وكذلك استكمال تنفيذ المتبقي من أعمال البنية التحتية لأرض منطقة الثمامة التي أنجز منها أكثر من 95%.

وسوف تقوم شركة الرياض للتعمير بضمان شركة تنال للتطوير والاستثمار العقاري في القرض المزمع الحصول عليه بنسبة حصتها في الأرض فقط البالغة (69.38%)في رأس المال، وذلك بتوقيع سند لأمر وكفالة غرم وأداء.