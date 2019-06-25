"نيسان" تمنح "رينو" مزيداً من النفوذ.. ما علاقة غصن؟

صوت مساهمو "نيسان" اليوم على خطة جديدة للإدارة، لتعزيز الحوكمة والشفافية من خلال زيادة أعداد مجلس الإدارة من خارج الشركة، وتمنح في الوقت ذاته الحليف الفرنسي رينو مزيدا من النفوذ.

وتتضمن الخطة الجديدة إنشاء ثلاثة مجالس مستقلة داخل الإدارة للتعيينات وتدقيق الحسابات والتعويضات.

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وسيترأس لجنتي التعويضات والتدقيق كل من الرئيس والرئيس التنفيذي لرينو. كما تتضمن الخطة زيادة أعداد مجلس الإدارة من خارج الشركة من ثلاثة لسبعة أعضاء.

وتهدف خطة الحوكمة الجديدة التي تزيد من نفوذ رينو داخل نيسان إلى تفادي تركيز السلطة داخل "نيسان" في شخص واحد، ومعالجة مواطن الضعف التي أدت إلى تورط الرئيس السابق "كارلوس غصن" في تهم الفساد المالي.