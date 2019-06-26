مذكرات تفاهم للمتقدمة مع إس كي غاز الكورية لـ3 مشاريع بالسعودية

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "إس كي غاز" المحدودة للقيام بإجراء دراسة جدوى مفصلة لمشروع وحدة تكسير في السعودية إلى جانب تطوير مصنع لإنتاج مركبات البولي برويلين ومجمع لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين

وتقدر التكلفة الإجمالية لمشروع مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين بحوالي 1.8 مليار دولار مع جدول لبداية التشغيل في النصف الثاني من عام 2024م.

أما مصنع إنتاج مركبات البولي برويلين فسيكون بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن في السنة وبتكلفة تقدر بـ40 مليون دولار.

إضافة إلى ذلك، فإن جزءاً من البروبيلين المنتج من مصنع البروبيلين سيتم استخدامه أيضاً لإنشاء مصنع لإنتاج الآيسوبروبانول بطاقة إنتاجية تبلغ سبعين ألف طن في السنة وبتكلفة تقدر بـ100مليون دولار.