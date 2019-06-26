"معادن" تستحوذ على شركة الدرفلة بنسبة 100%

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن توقيعها لاتفاقية المشروع المشترك المعدلة مع شركة ألكوا كوربوريشن، وسينتج عن اتفاقية المشروع المشترك المعدلة، تنازل شركة ألكوا عن حصتها البالغة 25.1% في شركة معادن للدرفلة ومصنع صفائح السيارات إلى الشركة وبدون مقابل مالي.

وسينتج عن هذه الاتفاقية إعفاء شركة ألكوا من الالتزامات المستقبلية للمقرضين في شركة معادن للدرفلة.

وبذلك تصبح نسبة ملكية الشركة في شركة معادن للدرفلة 100%. وستحتفظ شركة ألكوا بحصتها التي تمثل نسبة 25.1% في كل من: شركة معادن للألمنيوم، وشركة معادن للبوكاسيت والألومينا.

وستستمر شركة ألكوا في تقديم الخدمات الفنية لشركة معادن للدرفلة.

كما ستستمر العلاقة التجارية بين الشريكين، والتي تشمل تقديم شركة ألكوا لخدمات دعم المبيعات والعمليات اللوجستية والخدمات الفنية لمنتجات شركة معادن للدرفلة في أسواق علب المشروبات في أميركا الشمالية.

الجدير بالذكر أنه لا يترتب على هذه الصفقة أثر مالي جوهري على الشركة.