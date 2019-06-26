"معادن" توصي برفع رأسمال عبر تحويل دين لـ"PIF" إلى أسهم إضافية

أوصى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية "معادن" زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ 796,37 مليون دولار (بما يعادل 2,986,387,500 ريالاً سعودياً)، وذلك بعد تحويل دين الصندوق من شركة معادن للدرفلة إلى الشركة.

وتهدف الشركة من تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو.

وأوضحت أنه لن يترتب على زيادة رأس المال أي التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين.

علماً بأن هذه التوصية مشروطة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية للشركة.

وستعلن الشركة عن تقدمها بطلب زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها، وعن أي تفاصيل أخرى متعلقة بهذا الموضوع.

علماً بأن الصندوق ممثلٌ في مجلس إدارة الشركة، كما يرأس عضو مجلس إدارة الشركة سعادة المهندس عبدالله العيسى مجلس إدارة بنك الرياض الدائن ضمن آخرين لشركة معادن للدرفلة.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن تعيين كل من إتش إس بي سي العربية السعودية، والرياض المالية مستشاراً مالياً، لإدارة الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين إلى أسهم إضافية.

مع الإشارة إلى أن عضو مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالله العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض الذي يملك في شركة الرياض المالية، كما ترأس لبنى العليان مجلس إدارة بنك ساب الذي يملك في إتش إس بي سي العربية السعودية.