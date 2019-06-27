أدنوك تغلق صفقة خطوط أنابيب مع "بلاك روك" و"KKR"

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إنها استكملت صفقة لشراء بلاك روك وكيه.كيه.آر حصة نسبتها 40% في أدنوك لأنابيب النفط مقابلة 4 مليارات دولار.



وبموجب الصفقة، ستؤجر شركة خطوط الأنابيب حصة أدنوك في 18 خط أنابيب تنقل النفط الخام والمكثفات عبر امتيازات أدنوك في قطاع المنبع لمدة 23 عاما.



وذكرت أدنوك في بيان أن استثمار كيه.كيه.آر وبلاك روك، الذي أُعلن عنه للمرة الأولى في فبراير/ شباط، جرى تمويله عبر صناديقهما للبنية التحتية ومن خلال مجموعة من البنوك.

ووفقاً للاتفاقية، ستقوم "أدنوك لأنابيب النفط" ، التي تم إنشاؤها حديثاً كشركة فردية ذات مسؤولية محدودة، باستئجار حصة أدنوك في 18 أنبوباً تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاماً.

وبدورها تحصل "أدنوك لأنابيب النفط" على تعرفة تدفعها أدنوك، مقابل حصتها من كميات النفط الخام والمكثفات التي يتم ضخها عبر الأنابيب، مع تحديد التزام بحدٍّ أدنى من هذه الكميات.

وستقوم الصناديق التي تديرها كل من بلاك روك وكي كي آر بتأسيس ائتلاف تحصلان من خلاله على نسبة 40% في شركة "أدنوك لأنابيب النفط"، فيما تحتفظ أدنوك (الرئيسية) بحصة الأغلبية المتبقية والتي تبلغ 60% وكذلك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب. وستحقق هذه الاتفاقية عوائد لأدنوك تقدر بـ14.7مليار درهم تدفع مقدماً.