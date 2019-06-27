شركات السيارات تستعد لـ"الأسوأ".. هل ينجح هذا البديل؟

قال بحث صادر عن "بيزنس انسايدر"، إن مصنعي السيارات على شفى فترة جديدة من التغيرات في السوق التي ستؤثر على أعمالهم، وذلك بسبب التكامل الذي حدث في القطاع المتمثل في ظهور شركات النقل الذكي وخدمة القيادة الذاتية التي ستقدمها تلك الشركات في السوق خلال عامين بحسب التوقعات.

وبحول نهاية 2019، تخطط شركات مثل ويمو التابعة لغوغل، وأوبر، وجي إم، إلى امتلاك أسطول من السيارات ذاتية القيادية لنشرها في عدة مدن أميركية لتوفر خدمة تنقل عند الطلب لزبائنها.

وأشار التقرير إلى أن استبعاد نفقات السائقين من مصروفات شركات النقل الذكي، ستؤدي إلى تخفيض أسعار الرحلات مقارنة بتعريفات أوبر وليفت الحالية، كما ستكون أيضاً أرخص مقارنة بامتلاك سيارة خاصة.

وأوضح التقرير أن العديد من خبراء القطاع يتوقعون أن تؤدي خدمة القيادة الذاتية التي ستوفرها خدمات النقل الذكي، إلى تراجع معدلات شراء السيارات، مشيرة إلى بحث صادر عن مؤسسة بي دبليو سي، توقع أن تتراجع نسب امتلاك السيارات في الولايات المتحدة من 556 مليون سيارة العام الماضي إلى 416 سيارة في 2030.

وذكر أن العديد من مصنعي السيارات، مثل فورد، ودايملر، وجي إم، يخططون حالياً إلى إطلاق خدمات النقل الذكي الخاصة بهم، إذ يعتزمون تزويد سياراتهم بأدوات ذاتية القيادية وتوفيرها للعملاء عند الطلب، وذلك لتقليص خسائرهم التي قد تنتج من تراجع مبيعاتهم، وهو ما يضعهم في منافسة مباشرة مع شركات النقل الذكي الناشئة وعمالقة التكنولوجيا الذين يسعون أيضاً إلى توفير خدمات مماثلة.