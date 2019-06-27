"إكسترا" توقع عقد مرابحة لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) عن توقيعها عقد مرابحة مع مصرف الراجحي لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ166 مليون ريال.

وتأتي هذه الخطوة كأول عملية بيع تقوم بها الشركة لمحفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط، وأول عملية بيع لمحفظة ذمم مدينة غير مدعومة بأصول في المملكة، مما يوضح مدى نجاح الشركة في إدارتها لمحفظة البيع بالتقسيط في شتى النواحي كجودة عملاء المحفظة وإدارة مخاطر المحفظة وتحقيق نسب جيدة للقروض المتأخرة والمتعثرة والتي وصلت إلى اقل من 10% و3% على التوالي من إجمالي حجم المحفظة والبالغ قيمتها 377 مليون بنهاية الربع الأول من العام الحالي. بالإضافة إلى أن عملية البيع ستساهم في توفير مصادر متنوعة للتمويل وأيضا تحسين النسب المالية للميزانية العمومية للشركة، مما سيكون له الأثر على تحسن التصنيف الائتماني للشركة في المستقبل بما يتماشى مع خطط النمو المستقبلية للشركة.

وبناءً عليه، ستقوم الشركة المتحدة للإلكترونيات باستبعاد الذمم المدينة الخاضعة لعملية البيع واستخدام المبالغ الناتجة عن تلك المعاملة في تخفيض مديونيات الشركة لدى البنوك.

وبذلك ستحصل الشركة على تدفقات نقدية فورية بقيمة 160 مليون ريال في مقابل عقد البيع البالغ 166 مليون ريال، وعليه فإن إجمالي الأثر المالي على الربحية في الفترات القادمة يكون بقيمة 12.1 مليون ريال متضمنة مخصص تحوطي بقيمة 10 مليون ريال.