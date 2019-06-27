"سوليدارتي" السعودية تبحث أطر الاندماج مع "الجزيرة تكافل"

أعلنت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة، فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

واتفقت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل وشركة الجزيرة تكافل على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم إتمام الاندماج عن طريق مبادلة الأسهم، بحيث ستقوم شركة الجزيرة تكافل عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

كما اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value)، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص وعملية التحقق، وعلى أن نسبة التبادل (Swap ratio) ما بين المساهمين في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل وشركة الجزيرة تكافل سيتم احتسابها باستخدام القيمة الدفترية المُعدلة للسهم لكل من الشركتين (Adjusted book value per share ) بحسب تاريخ يتفق عليه كلا الطرفين.

وقد قامت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بتعيين شركة بيت التمويل السعودي الكويتي (بيت التمويل) كمستشار مالي لها في عملية الاندماج المقترحة.