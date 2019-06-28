رئيس إدارة التصميم في أبل يترك منصبه

قالت شركة أبل إن جوني إيف، رئيس إدارة التصميم سيترك منصبه في الشركة المصنعة لهواتف آيفون في وقت لاحق هذا العام لينشئ شركة مستقلة للتصميمات.



وهبطت أسهم أبل 1.5% إلى 197.44 دولار في التعاملات اللاحقة على الإغلاق لتمحو حوالي 9 مليارات دولار من قيمتها السوقية.



وكان إيف قد انضم إلى أبل في 1992 وقاد فرق التصميم بالشركة منذ عام 1996. وتولى منصبه الحالي كرئيس لإدارة التصميم في 2015.



وقالت أبل إنها ستكون بين الزبائن الرئيسيين لشركة إيف الجديدة للتصميمات.