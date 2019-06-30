ارتفاع أرباح "تهامة للإعلان" 15% لـ 3.4 مليون ريال

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، نتائج أعمالها السنوية حتى نهاية 31 مارس 2019، بتحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة، بقيمة 3.4 مليون ريال.

وتأتي هذه الأرباح بنمو 14.8% عن السنة المالية السابقة المنتهية في 31 مارس 2018.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الربح خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة، يأتي بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بما يقارب 9 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات قطاع الإعلان بما يقارب 3.2 مليون ريال وقطاع التوزيع بما يقارب 7.6 مليون ريال بعد إعادة هيكلة وتوسيع فريق المبيعات وانخفاض إيرادات قطاع المكتبات والتجزئة بما يقارب 1.8 مليون ريال.

وانخفضت المصروفات العمومية والبيعية بما يقارب 3.4 مليون ريال، إضافة لانخفاض مخصص الزكاة بما يقارب 3.2 مليون ريال، وتم مقابلة ارتفاع صافي الربح جزئيا بانخفاض صافي الإيرادات الأخرى بما يقارب 1.5 مليون ريال.

كما انخفضت الإيرادات الأخرى عن تسوية عقود إيجار مواقع إعلانية بما يقارب 3.5 مليون ريال بعد استلام التسوية النهائية لبعض العقود، في مقابل ارتفاع الإيرادات الأخرى عن إيرادات خدمات وتسوية أرصدة دائنة ومخصصات انتفى الغرض منها بما يقارب 2 مليون ريال.

وأشارت الشركة في بيانها إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بما يقارب 10 مليون ريال نتيجة لارتفاع تكلفة مبيعات قطاع التوزيع بما يقارب 4 مليون ريال بعد ارتفاع المبيعات، وارتفاع كلفة إيرادات قطاع الإعلان بما يقارب 7.2 مليون ريال بعد زيادة وتدعيم كلفة تأجير المواقع الإعلانية لمقابلة مخاطر زيادة كلفة الإيجارات.

وبحسب بيان "تهامة" فقد انخفضت كلفة مبيعات قطاع المكتبات والتجزئة بما يقارب 1.1 مليون ريال نتيجة لانخفاض المبيعات.

كما حققت الشركة خلال العام السابق أرباحاً من بيع حصتها في شركة "اد ارت مديان" (شركة تابعة) بما يقارب 1.1 مليون ريال.

وتراجعت حصة "تهامة" من أرباح الشركات الزميلة بما يقارب 1.7 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع المصروفات المالية بما يقارب 0.9 مليون ريال.