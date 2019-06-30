"الحكير" تحقق أرباحاً سنوية 144.8 مليون ريال بنمو 40%

كشفت شركة فواز عبدالعزيز الحكير "الحكير" عن تحقيق أرباح 144.75 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، مقابل 103.49 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 40%.

وتكبدت الحكير خسائر في الربع الأخير من السنة المالية 141 مليون ريال.

وقالت الشركة إن الأرباح ارتفعت على الرغم من انخفاض المبيعات هذا العام إلى 5.425 مليون ريال وبنسبة 11.3% أقل من العام الماضي، وقد كان هذا التحسن الكبير نتيجة مباشرة لتنفيذ سياسة الخصومات المدروسة والمبادرات المستمرة نحو فرض رقابة صارمة على التكاليف.

ويعزى تحسن صافي الربح هذا العام مقارنة بالعام الماضي إلى تحسن الأرباح التشغيلية التي بلغت 412.3 مليون ريال بزيادة بنسبة 31.3% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة عدة أمور، من بينها تخفيض التكلفة المباشرة للمبيعات بنسبة 11.4% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وتخفيض مصاريف البيع والتسويق بنسبة 27.2% هذا العام مقارنة بالعام الماضي كنتيجة مباشرة لإغلاق المتاجر غير الربحية.

كما خفضت "الحكير" المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 12.8% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بفضل تحسين مصاريف الخدمات المساندة وكذا مصاريف المكتب الرئيسي، وقامت بتحسين إيرادات العمليات الأخرى صافية من مصروفات التشغيل الأخرى بمبلغ 91.9 مليون ريال هذا العام مقارنة بالعام الماضي نتيجة الاستغناء عن بعض الأصول غير الأساسية.

وذكرت الحكير أنه كان يمكن أن يكون صافي الربح أعلى بمقدار 38 مليون ريال إذا لم ترتفع النفقات غير التشغيلية التالية هذا العام مقارنة بالعام الماضي.