"زين السعودية" توفر شبكة الجيل الخامس في مطار "خليج نيوم"

كشفت "زين السعودية" عن توفيرها تقنية الجيل الخامس في مطار خليج نيوم، أحد المشاريع التي تترجم بشكل واضح رؤية المملكة 2030.

وكانت "زين السعودية" قد أعلنت مؤخرا عن إجراء أول مكالمة هاتفية عبر شبكة الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط، محققة معدلات سرعة غير مسبوقة على شبكتها الخاصة بالجيل الخامس، بسرعة تتخطى حاجز الـ 1000 ميغابت في الثانية.

ولفتت "زين السعودية" إلى أنها نجحت أيضًا في توفير تقنية (الواي فاي) في مطار (خليج نيوم).

وقال المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية": "نفخر بأن نكون جزءًا مساهمًا في مشروع نيوم.. هذا المشروع الحلم الذي بات اليوم واقعًا ملموسًا".

وأكد الدغيثر أن "زين السعودية" تستهدف نقل المزيد من التقنية إلى السوق المحلية، يأتي ذلك عبر استثمار الشركة لكافة كوادرها البشرية والتقنية، بما يلبي رغبات عملائها من جهة، وبما يساهم في تحقيق قيمة حقيقية مضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من جهة أخرى.

وتشكّل "نيوم" منطقة تطوير حافلة بالفرص، حيث سيوفر كثيراً من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26.5 ألف كيلومتر مربع. كما يتمتع المشروع بعدد من المزايا الفريدة، من خلال المناخ الجيد والتضاريس المتنوعة، فيما يتم تطوير وإنشاء مشروع "نيوم" من الصفر، وهذا ما يمنح المنطقة فرصاً استثنائية تميزها عن بقية المشاريع والمدن العالمية التي نشأت وتطورت عبر مئات السنين، وذلك من خلال استهداف تقنيات الجيل المقبل كركيزة أساسية للبنية التحتية للمشروع.