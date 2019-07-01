أسمنت نجران تعلن السداد المبكر لقسط قرض بـ15 مليون ريال

أعلنت شركة أسمنت نجران عن طلب سداد مبكر للقسط المستحق للبنك السعودي الفرنسي بتاريخ 30 سبتمبر المقبل والبالغ 15 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أن القرض كان مقدما لتمويل مشروع نظام استغلال الطاقة الحرارية المفقودة لينخفض رصيد القرض إلى 105 ملايين ريال، حيث تمت الموافقة من قبل البنك السعودي الفرنسي، وتم تنفيذ عملية السداد باستخدام موارد الشركة الذاتية بتاريخ 30 يونيو 2019.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي بناء على قرار مجلس إدارة الشركة والمتوافق مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة.