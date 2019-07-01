حكم بإعادة التنظيم المالي لـ"الخضري" وفق نظام الإفلاس

قضت المحكمة التجارية بالدمام، بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري، وتعيين صالح بن عبدالله النعيم أميناً لإعادة التنظيم المالي.

وأكدت شركة "الخضري" في بيان نشره الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، أن الشركة سوف تقوم بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد في حينه.

وأوضحت الشركة أن "إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي".

وأكدت "الخضري" أنه "يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على الحكم بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر – إن وجد – في حينه".

وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لقانون الإفلاس، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال.

وكانت المحكمة التجارية بالدمام قد قامت في مايو الماضي، بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة "الخضري" كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة، وهو شركة مظاهر التطوير للمقاولات الإلكتروميكانيكية المحدودة.