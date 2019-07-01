عمومية "الأهلية للتأمين" السعودية تقر تخفيض رأس المال

أعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني موافقة جمعيتها العمومية غير العادية على تخفيض رأس المال بسبب "إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء خسائر متراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً".

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس على موقع السوق المالية السعودية، إن موافقة العمومية جاءت باجتماع جرى أمس على تخفيض رأسمالها من 160 مليون ريال إلى 123 مليون ريال.

وأوضحت أن تخفيض رأس المال يعني تخفيض عدد الأسهم من 16 مليون سهم إلى 12.3 مليون سهم.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قالت في بيان في يوليو الماضي، إن موافقتها على خفض رأسمال الأهلية للتأمين التعاوني، مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكانت الشركة #الأهلية_للتأمين التعاوني أعلنت في مارس الماضي أن مجلس إدارة الشركة قد قرر باجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 12/03/2019، التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأسمال الشركة كما يلي:

1- رأس المال قبل التخفيض 160 مليون ريال، رأس المال بعد التخفيض 123 مليون ريال، بنسبة انخفاض قدرها 23.125%.

2- عدد الأسهم قبل التخفيض 16 مليون سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 12.3 مليون سهم.

3- سيتم تخفيض 1 سهم لكل 4.324 أسهم.

وأوضحت الشركة أن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة #هيكلة_رأسمال الشركة لإطفاء خسائر متراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً.

ولفتت إلى أن طريقة تخفيض رأس المال هي إلغاء عدد 3.7 مليون سهم من أسهم الشركة.

وأكدت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني أنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.

كما قرر مجلس إدارة الشركة بنفس اجتماع مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال بزيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 127 مليون ريال.

وسيتم تحديد سعر الطرح وعدد #الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تعزيز هامش الملاءة والتوسع الجغرافي وزيادة مداخيل الاستثمار.