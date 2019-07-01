عملاق التجزئة الأميركي يستثمر 1.2 مليار دولار في الصين

تعتزم "وول مارت" استثمار ثمانية مليارات يوان (1.2 مليار دولار) في الصين على مدار السنوات العشر القادمة، لتحسين الخدمات اللوجستية، بحسب ما أفادت به شركة التجزئة الأميركية العملاقة في حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين.

وأضافت الشركة في البيان أنها ستنشئ أو تجدد أكثر من عشرة مراكز لوجستية في البلاد، بحسب ما نقلته "رويترز".

جاء البيان في أعقاب اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ قبل يومين في أوساكا اليابانية، ما أنعش الآمال في توصل البلدين إلى اتفاق تجاري.

وتسعى "وول مارت" إلى دمج شبكتها للبيع بالتجزئة في الصين مع حركة "التجزئة الذكية" المزدهرة في البلاد، حيث يبرم تجار التجزئة وعمالقة التكنولوجيا مثل مجموعة "علي بابا" و"تنسنت" القابضة صفقات للجمع بين التسوق عبر الإنترنت والتسوق التقليدي.