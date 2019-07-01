"جين يون" رجل أعمال كوري طموح أعاد إحياء FILA

الحنين لموضة التسعينيات يجتاح صناعة الأزياء حاليا، وهو ما أعاد إحياء علامات تجارية كانت أيقونة لجيل التسعينيات ولكنها فقدت رونقها مطلع القرن الحالي مثل "فيلا" الإيطالية. المملوكة الآن بحصة مسيطرة لرجل أعمال كوري - لعب دوراً رئيسيا في انتشالها من الفناء.

وتأتي عودة "فيلا" إلى صفوف أبرز العلامات التجارية في عالم الملابس والأحذية الرياضية بعد تغيير في استراتيجيتها بقيادة "جين يون"، حيث قامت الشركة بإنعاش روح التسعينيات واستهدفت متسوقين أصغر سنا، أي في العشرين من العمر، مهتمين بآخر صيحات الموضة. كما خفضت "فيلا" أسعارها لكي تصبح بمتناول شريحة أوسع من العملاء. هذه التغييرات ساهمت في ارتفاع مبيعاتها من الملابس والأحذية بأكثر من 50% في 2018 لتتجاوز مليار دولار.

لكن الإثارة في قصة نجاح فيلا لا تقتصر على التغييرات الاستراتيجية وإنما تكمن أيضا في قصة الرجل وراء هذا التغيير.

فيلا رأت النور في إيطاليا عام 1911 وبيعت في 2003 إلى Cerberus Capital Management بعد تحديات بالجملة شملت تراجع المبيعات واستثمارات مكثفة قامت بها الإدارة في حينها أثقلت كاهل الشركة.

في هذه الأثناء كان "جين يون" يجد صعوبة في إيجاد أول وظيفه له، كخريج جامعي استطاع حمل شهادة العلوم السياسية ولكن في الثلاثين من عمره، بعد فشله في الدخول إلى كلية الطب ثلاث مرات.

بعد مجموعة من المحاولات الفاشلة، بدأ "جين يون" مسيرته المهنية في "جي سي بيني" حيث كانت وظيفته شراء المنتجات الكورية لبيعها في الولايات المتحدة. تقرب بعدها "يون" من فيلا لإقناعها بتصنيع أحذيتها في كوريا الجنوبية قبل أن يصبح رئيسا لأعمالها في هناك.

لكن طموحه كان أوسع من ذلك، وهو ما دفعه عام 2007 لقيادة عملية شراء "فيلا كوريا" للعلامة التجارية Fila عالميا وجميع شركاتها التابعة بقيمة 400 مليون دولار.

ثم في 2010 طرح فيلا كوريا - التي أصبحت الشركة الأم - للاكتتاب العام. واليوم تتجاوز قيمتها السوقية 4 مليارات دولار. علما أن يون وعائلته يملكون 20% منها، ما يترجم إلى ثروة بـ830 مليون دولار.

فما هو الفصل الجديد الذي سيكتبه يون في قصة فيلا. وهو الذي يعتبر أن تراكم الثروات دون مبرر أخلاقي هو عمل لا معنى له.