موانئ دبي تستحوذ على "توباز" بمليار دولار

استحوذت شركة موانئ دبي العالمية على شركة TOPAZ للطاقة والملاحة، من بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، وشركة النهضة للخدمات (RNSS)، المدرجة بسوق مسقط، مقابل مليار دولار.

وتساعد الصفقة ستاندرد تشارترد على التخارج من الملكية الخاصة ليركز على الاستثمار المباشر.

وكانت شركة النهضة للخدمات تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك الطرح العام الأولي في بورصة لندن في سبتمبر الماضي.

وأوضحت النهضة للخدمات في بيان للبورصة، أن العرض بقيمة 415 مليون ريال عماني (1.079 مليار دولار).

وتتوقع الشركة ربحا تقديريا من الصفقة بقيمة 6 ملايين ريال عماني (15.6 مليون دولار)، وأن تتم الإجراءات المالية للصفقة في الربع الثالث من العام الجاري.

وكانت النهضة للخدمات استحوذت على توباز عام 2005، وتطورت أعمالها خلال تلك الفترة لتشغل 117 سفينة حول العالم.