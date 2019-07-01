"ميدغلف" تصل لتسوية مع هيئة الزكاة بـ115.5 مليون ريال

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" توصلها لاتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية والضريبية للسنوات المالية من عام 2007م وحتى نهاية السنة المالية 2016.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المسعودية "تداول"، إنه تم الاتفاق على دفع مبلغ تسوية 115.5 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن التسوية سينتج عنها زيادة في حقوق المساهمين بمبلغ 15.8 مليون ريال، علماً بأن هذه التسوية لا تشمل السنوات 2017 و2018، حيث إن الشركة لم تستلم بعد الربوط الزكوية النهائية عنها.