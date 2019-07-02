إيرادات "القلعة" تنمو 13% لـ3.4 مليار جنيه بالربع الأول

أشارت البيانات المالية المجمعة لشركة "القلعة" إلى نمو إيراداتها لتسجل نحو 3.4 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي نسبته 13%، وذلك بفضل الأداء القوي لمختلف الشركات التابعة في مقدمتها قطاع الطاقة، الذي شهد نمو إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوي 41%.

لفتت إلى ارتفاع إيرادات شركة "توازن" بنسبة سنوية عند 59%، فيما ارتفعت إيرادات شركتي "أسكوم" و"نايل لوجيستيكس" بنسب سنوية 18% و86% على التوالي خلال نفس الفترة.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "القلعة"، الدكتور أحمد هيكل، إن "الشركة نجحت في البناء على سجل إنجازاتها المحققة خلال عام 2018 مع تحقيق نتائج مشرفة خلال الربع الأول من عام 2019، حيث ارتفعت الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي 13%، لتبلغ 3.4 مليار جنيه بفضل الأداء القوي لمختلف شركاتها التابعة، وفي مقدمتها استثمارات قطاع الطاقة وكذلك شركة نايل لوجيستيكس في قطاع النقل وأسكوم في قطاع التعدين، وذلك على الرغم من تراجع نتائج شركتي أسيك للأسمنت والوطنية للطباعة خلال نفس الفترة".

وذكر أن إدارة الشركة أوشكت على الانتهاء من برنامج إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات التابعة، في ضوء إتمام التخارج من 23 شركة حتى الآن، كما تعتزم التركيز على تعزيز كفاءة الإدارة النقدية خلال الفترة المقبلة بهدف خفض مستوى المخاطر مع ضخ استثمارات صغيرة لدعم خطط النمو.

وأوضح أن مشروع الشركة المصرية للتكرير شهد اختبار أغلب وحداته وبدء التشغيل التجريبي بنجاح، حيث تتوقع الشركة تسجيل أولى إيراداتها خلال يوليو 2019 في ضوء توريد حوالي 300 ألف طن من المنتجات البترولية منخفضة الكبريت (الديزل المطابق للمواصفات الأوروبية والنافتا والبنزين عالي الأوكتين) إلى الهيئة المصرية العامة للبترول.

وذكر أن إيرادات قطاع الأغذية سجلت نمواً سنوياً بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري، وأن الإدارة تتوقع نمو أعمال القطاع بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة في ضوء التحسينات التشغيلية التي تم إجراؤها أخيراً بما في ذلك تركيب ستائر وأنظمة تبريد بحظائر الأبقار الحلابة.

وعلى صعيد قطاع التعدين، شهدت شركة أسكوم نمو الإيرادات والأرباح التشغيلية بنسب سنوية 18% و27% على التوالي خلال الربع الأول من العام، بفضل استمرار جهود الإدارة للتوسع في إنتاج كربونات الكالسيوم المطابق لمواصفات الجودة العالمية. وعلاوةً على ذلك، نجحت شركة نايل لوجيستيكس في استكمال إنشاء مستودع تخزين الحبوب الجديد بالنوبارية، تمهيداً لتشغيله خلال النصف الثاني من عام 2019.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 3% فقط لتبلغ 364.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك على الرغم من نمو الأرباح التشغيلية بمختلف شركاتها التابعة في قطاعات الطاقة والتعدين والنقل والدعم اللوجيستي، حيث يرجع ذلك إلى تراجع نتائج مصنع أسمنت التكامل في السودان.