شركات تكنولوجيا أميركية تدرس نقل عملياتها خارج الصين

ذكرت صحيفة Nikkei اليابانية أن عدة شركات تكنولوجية من بينها HP و DELL TECHNOLOGIES و MICROSOFT تخطط لنقل جزء كبير من طاقتها الإنتاجية إلى خارج الصين.

وأضافت الصحيفة أن هذه الشركات تخطط لنقل ما يصل إلى 30% من إنتاجها من أجهزة الكمبيوتر المحمول إلى خارج الصين.

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إضافة إلى ذلك أكدت الصحيفة أن شركات GOOGLE و AMAZON و SONY و NINTENDO تدرس أيضا نقل بعض عمليات تصنيع ألعاب الفيديو ومكبرات الصوت الذكية خارج الصين.

وأعلنت الولايات المتحدة عن استنئاف المفاوضات التجارية مع الصين، في محاولات جديدة لإبرام اتفاق تجاري بين البلدين.

وجاء ذلك بعد الهدنة التي توصل لها الطرفان على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي.

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن أي اتفاق تجارة مع الصين يجب أن يميل لمصلحة الولايات المتحدة أكثر من الصين، وذلك بسبب استفادة بكين من ميزات كبيرة لسنوات طويلة.

وكانت المحادثات التجارية بين الطرفين قد توقفت في مايو الماضي، وهددت واشنطن بفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات الصينية وقيمتها 500 مليار دولار سنوياً.