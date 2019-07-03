شركة تابعة لـ"أمانات" تستحوذ على 3 منشآت طبية بالسعودية

أعلنت شركة "أمانات القابضة" عن قيام شركة "المركز الطبي الدولي"، وهي إحدى الشركات التابعة لها، بإبرام اتفاقيات استحواذ على حصة 100% في ملكية ثلاث منشآت طبية تقع في شمال مدينة جدة السعودية، على أن يتم الاستحواذ بعد الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة من وزارة الصحة السعودية.

ويأتي هذا الاستحواذ تماشياً مع الخطط الاستراتيجية التي ينتهجها المركز الطبي الدولي للاستحواذ على أصول رائدة في قطاع الرعاية الصحية وتطويرها في أنحاء جدة والمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تشرف أمانات على تنفيذ وإتمام عملية الاستحواذ مستندة لدعم تواجدها في قطاع الرعاية الصحية.

وقال تريستان دي بويسون، الرئيس التنفيذي لـ "أمانات": "يمثل هذا الاستحواذ خطوة مهمة في مسيرة النمو الطموحة التي ينتهجها (المركز الطبي الدولي)، وتسعدنا رؤية الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها والتي من شأنها أن تعزز استمرار المركز في التوسع عبر عمليات الاستحواذ الاستراتيجية".