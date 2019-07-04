استقالة الرئيس التنفيذي لـ"المتقدمة".. وفهد المطرفي بديلا

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" عن تقديم رئيسها التنفيذي، عبدالله بن مقبل القرعاوي، استقالته من منصبه، ليسري مفعولها اعتباراً من اليوم السادس عشر من شهر أغسطس عام 2019، نظراً لقرب انتهاء عقده.

وسوف يستمر القرعاوي في تقديم الدعم لمجلس الإدارة، بوصفه مستشاراً رئيسياً، وذلك حتى الثلاثين من شهر نوفمبر عام 2019، إضافة إلى استمراره كعضو في مجلس إدارة الشركة حتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس في الثلاثين من شهر سبتمبر عام 2019.

وقد أصدر مجلس إدارة المتقدمة قراراً بتعيين فهد بن سالم المطرفي، الذي يشغل حالياً وظيفة نائب الرئيس للشؤون الفنية بالشركة، رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة اعتبارا من السادس عشر من شهر أغسطس عام 2019.

وقد أعرب مجلس إدارة المتقدمة عن تقديره لجهود ومساهمات القرعاوي في أداء الشركة طوال التسعة أعوام الأخيرة من عمر الشركة.

كما أوضح مجلس إدارة المتقدمة أيضاً أن الرئيس التنفيذي الجديد، فهد المطرفي، يعد من التنفيذيين السعوديين الذين يتمتعون بخبرة طويلة تمتد لأكثر من عشرين عاماً في مجال صناعة البتروكيماويات.

وسيتولى قيادة الشركة بما لديه من خبرات متراكمة في المجالات التشغيلية والفنية والتسويقية.

وتخرج المهندس فهد المطرفي في عام 1995 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بدرجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية ثم حصل لاحقاً على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية في عام 2006. وقد بدأ المطرفي مشواره المهني لدى الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات (ابن زهر)، وهي إحدى الشركات التابعة لسابك، حيث تقلد فيها وظيفة مدير في كل من إدارة التشغيل والإدارة الفنية وإدارة تخطيط الأعمال.

وفي عام 2008، التحق بشركة المتقدمة في وظيفة مدير عام التشغيل، ثمّ تقلد لاحقاً عدة وظائف شملت مدير عام سلسلة الإمدادات ثمّ مدير عام الشؤون الفنية وأخيراً تمت ترقيته إلى وظيفة نائب الرئيس للشؤون الفنية اعتباراً من شهر يناير 2019م.