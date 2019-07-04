"فودافون" تفاجئ ترمب وتطلق خدمات "5G" في بريطانيا

فيما لم يسدل الستار حتى الآن على الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، أعلنت شركة "فودافون" في بريطانيا، تشغيل خدمة الجيل الخامس معتمدة على معدات وتكنولوجيا شركة "هواوي"، لتصبح ثاني مشغل للهاتف المحمول في المملكة المتحدة يقوم بتشغيل شبكة 5G الصينية.

وعلى هامش قمة مجموعة العشرين قبل أيام، اتفق الرئيس الأميركي ونظيره الصيني على استئناف المفاوضات حول الرسوم التجارية التي أشعلت الحرب التجارية بين البلدين.

وتم إطلاق شبكة فودافون في سبع مدن بريطانية، بما في ذلك كارديف ولندن ومانشستر وجلاسجو، حيث توفر سرعات أكبر بكثير وفرصة لخدمات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والإنترنت من الأشياء والروبوتات والمدن المتصلة والسيارات ذاتية القيادة.

في الوقت نفسه، أعلنت شركة فودافون المملكة المتحدة أيضًا أنها ستقدم خدمة التجوال الدولي 5G في أربع دول أوروبية، هي بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا خلال فصل الصيف. وستعمل شبكة 5G من فودافون بسرعات تتراوح ما بين 150 إلى 200 ميغابت في الثانية، أي بمعدل أسرع 10 مرات من 4G.

ووصفت مديرة الأعمال في فودافون المملكة المتحدة، آن شيهان، تكنولوجيا 5G بأنها ستغير الاقتصاد العالمي.

وقالت شيهان: "نحن ملتزمون بمساعدة عملائنا على الاستفادة من هذه التكنولوجيا من خلال إتاحتها على نطاق واسع في المملكة المتحدة ومن خلال التجوال. نريد مساعدة الشركات في المملكة المتحدة لتصبح قيادية على المستوى العالمي، وستلعب تكنولوجيا 5G دورًا مهمًا في تحقيق هذا الهدف".

من جهته، قال نائب الرئيس الأول لشركة "هواوي"، فيكتور تشانغ: "نحن فخورون بمشاركتنا مع فودافون لفتح عالم جديد من الفرص السلسة، مع إطلاقها لخدمات المحمول باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس في المملكة المتحدة. وهذا يعزز وجودنا في المملكة المتحدة كقائد 5G مع 18 عاماً من تاريخ دعم الاقتصاد الرقمي هنا".