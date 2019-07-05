أكبر شركة شحن عالمية ترفع أسعار الحاويات المتجهة للخليج

انضمت شركة إيه.بي مولر-ميرسك إلى شركات شحن حاويات كبيرة أخرى رفعت أسعار إرسال الحاويات إلى منطقة الخليج بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.



وتسببت هجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان الشهر الماضي في زيادة أسعار النفط وأثارت المخاوف بشأن حدوث مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.



وقالت شركة ميرسك ومقرها كوبنهاغن في بيان مساء أمس الخميس "نظراً للتصاعد غير المتوقع والمهم للغاية في الآونة الأخيرة في العوامل الرئيسية التي تؤثر على التكاليف التشغيلية للشحن في منطقة الخليج... فإن ميرسك ستفرض رسوماً طارئة للمخاطر عالميا تُطبق على كل الشحنات إلى منطقة الخليج ومنها".



وذكرت ميرسك، وهي أكبر شركة شحن حاويات في العالم، أنها ستفرض رسوماً إضافية بقيمة 42 دولاراً على كل حاوية قياس 20 قدماً للشحنات المتجهة إلى بعض الموانئ في السعودية والبحرين وقطر والإمارات والكويت والعراق وسلطنة عمان.



وكانت شركة البحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي) ومقرها سويسرا، وشركة سي.إم.إيه سي.جي.إم ومقرها فرنسا، وشركة إيه.بي.إل وهي وحدة شحن الحاويات التابعة لنيبتون أورينت لاينز السنغافورية، ومجموعة هاباج-لويد الألمانية للحاويات قد أبلغت عملاءها في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستزيد أسعار خدماتها.