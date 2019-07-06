سيارات ذاتية القيادة بتحالف من فورد وفولكسفاغن

قال مصدر مطلع بحسب وكالة "رويترز" إن شركتي فورد وفولكسفاغن توصلتا إلى إطار اتفاق للتشارك في تكنولوجيا السيارات الكهربائية والسيارات الذاتية القيادة، وهو ما من شأنه أن يوسع نطاق تحالفهما بما يتجاوز التعاون في المركبات التجارية.

وقال المصدر إن فولكسفاغن ستتقسام مع فورد منصتها الخاصة بالسيارات الكهربائية (إم.إي. بي).

وقال مصدر ثان لرويترز إن من المنتظر أن يناقش المجلس الذي يشرف على فولكسفاغن تعزيز التحالف مع فورد خلال اجتماع سيُعقد في 11 يوليو تموز.

ورفض متحدث باسم فولكسفاغن التعقيب على تفاصيل التحالف المحتمل، لكنه قال إن المحادثات مع فورد تسير بخطى جيدة.

وقال متحدث باسم فورد "محادثاتنا مع فولكسفاغن تتواصل، والمناقشات كانت بناءة فيما يخص عددا من المجالات".