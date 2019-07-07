إجراءان ساهما بخفض خسائر "أنابيب" المتراكمة.. ما هما؟

أعلنت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب"، انخفاض خسائرها المتراكمة لتصبح 20.9 مليون ريال وبنسبة 5.25% من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، اليوم، إن الإجراءات التي اتخذتها لتخفيض خسائرها المتراكمة تمثلت في قيام مجلس إدارة الشركة بالتوصية للجمعية بالتصويت على تغطية الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2018 وذلك عن طريق:

1- استخدام مبلغ 39.4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي، وهو المبلغ المتجاوز 30% المطلوبة من رأس المال.

2- استخدام مبلغ 31.4 مليون ريال من الاحتياطي العام لحساب الخسائر المتراكمة وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمة.