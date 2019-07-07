المياه الوطنية السعودية تعلن مشاريع بأكثر من مليار ريال

أنجزت شركة المياه الوطنية 7 مشاريع للصرف الصحي بجدة ودخلت حيز التشغيل بأحياء مختلفة قبل موعدها المحدد تعاقدياً، كما تسعى الشركة لإدخال 13 مشروعًا إضافيا للخدمة قبل نهاية العام الجاري 2019.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ هذه المشاريع التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 1.1 مليار ريال يأتي ضمن مبادرات ومشاريع برنامج التحول الوطني 2020 من أجل رفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمحافظة عن طريق الشبكة العامة ورفع الضرر البيئي عن أكثر من 271 ألف مستفيد في محافظة جدة من خلال ثلاث مراحل.

وسيبلغ عدد التوصيلات المنزلية لهذه المشاريع بنهاية العام نحو 14200 توصيلة منزلية للصرف الصحي، وما يزيد على 178 كيلومترا طوليا من الخطوط والشبكات العامة والفرعية لتزيد نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بجدة بقرابة 8% بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأفاد رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي أن المشاريع الـ 7 المنتهية تمثل المرحلة الأولى من حزمة مشاريع التحول الوطني بالمحافظة لتخدم ما يقارب 71 ألف مستفيد، إضافة إلى تنفيذ 4000 آلاف توصيلة صرف صحي منزلية تم ربطها بالشبكة العامة للصرف الصحي في 9 أحياء بالمحافظة، وبطول ما يقارب 52 كيلومترا طوليا، وبتكلفة مالية تجاوزت 280 مليون ريال، مبيناً أن هذه المشاريع تخدم سكان أحياء العزيزية والأندلس والروضة ومشرفة والنسيم والورود والفيحاء وأجزاء من السلامة والرحاب.

وبيّن أنه يجري العمل حاليا على إكمال 13 مشروعا إضافيا للصرف الصحي بجدة تمثل المرحلة الثانية والثالثة من مشاريع التحول الوطني لخدمة سكان أكثر من 14 حي إضافي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 10 آلاف توصيلة صرف صحي منزلية إضافية، بأطوال تجاوزت 70 كيلو مترا طوليا، لخدمة قرابة 200 ألف مستفيد.

وأبان أنه بعد اكتمال المراحل المتبقية بنهاية العام الجاري ستحقق الشركة ارتفاعًا بنسبة 8% لتغطية خدمات الصرف الصحي بمحافظة جدة، مبينًا أن هذه الخطوة تعد من أكبر مشاريع الخدمة والربط للعقارات بالشبكة العامة التي تنفذها الشركة في عام واحد بجدة وفق خطط وبرامح متكاملة.

وأكد المهندس الغامدي أن كل النجاحات والإنجازات التي حققتها الشركة جاءت بسواعد كوادرها الوطنية المؤهلة، التي أسهمت في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحسين مستواها التشغيلي.