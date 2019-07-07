تراجع أرباح "المراعي" 12% وتعيين رئيس تنفيذي جديد

تراجعت أرباح "المراعي" بنسبة 11.9% في الربع الثاني من العام الحالي إلى 582.5 مليون ريال، مقارنة بـ661.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

ويوضح محلل أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال، محمد طمليه، في مقابلة مع "العربية"، أن ما أثر سلبا على الشركة بحيث جاءت الأرباح أقل من توقعات الأهلي كابيتال بنحو 6% (التقديرات كانت عند 622 مليون ريال)، ترجم بالتكاليف غير التشغيلية من ناحية ارتفاع تكاليف التمويل عن العام الماضي، كما أن المكاسب من العملات خاصة من اليورو كانت أقل من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع حجم الخسائر من بيع الأبقار.

غير أن الداعم الأساسي لأداء الشركة هو قطاع الدواجن، حيث حقق ارتفاعات بـ20% بحجم المبيعات، وهذا ما أدى إلى ارتفاع بنسبة 24% في أرباح هذا القطاع.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة -11.9% بشكل رئيسي إلى:

- الإيرادات: نمو الإيرادات بمعدل 2.6% كان بقيادة قطاع الدواجن يليه قطاع الألبان الطازجة، بالرغم من ذلك استمر الضعف العام في العصائر في عام 2019. جغرافياً، أتى النمو واسع النطاق في جميع الدول، باستثناء أعمال التصدير.

- إجمالي الربح: ارتفع بمعدل 1.3% بسبب ارتفاع الإيرادات، على الرغم من ارتفاع تكاليف المدخلات في الربع الثاني وبشكل رئيسي الأعلاف والأيدي العاملة.

- مصاريف البيع والتوزيع: ارتفعت بـ 28.2 مليون ريال وبمعدل 5.1% بسبب ارتفاع مصروفات التسويق العامة والدعم التجاري وقد خفضَ من آثار هذا الارتفاع زيادة كفاءة عمليات البيع والعمليات التجارية.

- المصروفات الأخرى: ارتفعت بـ 11.4 مليون ريال بسبب ارتفاع الخسائر من بيع الأبقار.

- عكس / (خسائر) الانخفاض في قيمة الموجودات المالية: انخفضت بـ 4.0 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى وضع ائتماني مستقر مقارنة بنظرة سلبية خلال العام الماضي بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

- أرباح / خسائر التغير بأسعار صرف العملات: انخفضت الأرباح من التغير في أسعار صرف العملات، حيث أتت بـ 0.8 ملبون ريال، مقارنة بـ 26.2 مليون ريال خلال الربع المقارن، وذلك بسبب الحركة المستقرة في أسعار الصرف، اليورو بشكل رئيسي، مقارنة بالعام السابق.

- تكلفة التمويل: ارتفعت تكلفة التمويل بـ 41.2 مليون ريال نتيجة لارتفاع الديون ذات الفائدة المرتفعة بعد سداد الصكوك الدائمة العام الماضي، وأيضاً بسبب ارتفاع معدل (السايبور) وانخفاض رسملة تكاليف التمويل للمشاريع الرأسمالية المؤهلة.

- وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة -11.9% للفترة الحالية كما يلي:

• قطاع الألبان والعصائر: انخفض صافي ربحه بمعدل -11.6% وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وظروف السوق الصعبة في قطاع العصائر وارتفاع تكلفة الأعلاف، صاحب ذلك زيادة في العروض الترويجية خصوصاً في منتجات الحليب طويل الأجل.

• قطاع المخبوزات: انخفضت أرباح القطاع بمعدل -43.7% أتى ذلك بشكل رئيسي بسبب الاستثمارات الإضافية في أنشطة العلامة التجارية والتسويق.

• قطاع الدواجن: ارتفع صافي ربح القطاع بمعدل 24.2% ويأتي ذلك بشكل رئيسي نتيجةً لارتفاع المبيعات بـ 20.2% والذي أتى بدعم من قناة الخدمات الغذائية والتموين. وقد ساعد في ارتفاع الأرباح بشكل قوي السيطرة على التكاليف وانخفاض معدل وفيات الطيور.

• الأنشطة الأخرى: سجلت خسائر بقيمة (10.2) مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بأرباح بقيمة 0.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، أتى ذلك بشكل رئيسي إلى توقف عمليات زراعة الأعلاف واختلاف التوقيت فيما يخص الدورات الزراعية في فوندمونتي الولايات المتحدة الأميركية، وأيضاً لانخفاض المساحات المزروعة بسبب ترشيد عمليات الاستئجار في الأرجنتين.

استقالة الرئيس التنفيذي وتعيين "جورج شوردريه" بدلًا منه

وفي سياق منفضل، أعلنت شركة "المراعي" أن الرئيس التنفيذي للشركة "الويس هوفباور"، تقدم باستقالته من منصبه بتاريخ 6 يوليو 2019 نظراً لظروفه الشخصية، ووافق مجلس الإدارة على الاستقالة على أن تكون سارية من تاريخ تقديمها.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن مجلس الإدارة قرر تعيين جورج شوردريه في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 7 يوليو 2019.

وبينت الشركة أن شوردريه يتمتع بخبرة طويلة في خدمة الشركة امتدت لمدة 15 عاماً، حيث يشغل حالياً منصب مستشار مجلس إدارة الشركة، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة في الفترة من تاريخ 1 فبراير 2015 وإلى تاريخ 1 أبريل 2019 حيث طلب التقاعد عن منصبه، وأيضاً شغل منصب مدير عام العمليات بالشركة، وكان قبلها يشغل منصب المدير المالي للشركة.