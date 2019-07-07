"استرولابز".. حاضنة جديدة لدعم رواد الأعمال في دبي

افتتحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حاضنة الأعمال "استرولابز"، لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا الرقمية التي تعد إحدى حاضنات الأعمال المعتمدة من المؤسسة.

وتعد الحاضنة مركز تدريب رقمياً وحاضنة أعمال لشركات التكنولوجيا الرقمية في دبي، تهدف إلى تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة ضمن "نشاط مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال"، وبالتالي الإسهام في دعم مسيرتهم التنموية وتحقيق عائد يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وتختص حاضنة "أسترولابز" المرخصة من قبل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتقديم حزمة من ورش العمل والدورات التدريبية والبرامج الإرشادية لدعم المبتدئين في مجال الأعمال الرقمية المبتكرة، كما تقدم أكاديمية "أسترولابز" التدريب المتخصص على المهارات الأساسية في مجال الصناعة الرقمية كالتسويق الرقمي والبرمجة وعلوم البيانات "Big Data"، وتصميم البرامج وتطوير الأعمال.

ويهدف نشاط "مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال" المرخص من قبل المؤسسة، إلى تنظيم عمل حاضنات الأعمال والمسرعات المستثمرة في تقنيات الجيل الرابع بإمارة دبي، إلى جانب توفير البيئة المثالية لأصحاب المشاريع الناشئة الإبداعية لمزاولة أعمالهم.

يذكر أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسعى من خلال نشاط "مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال" إلى إتاحة الفرصة لتوسيع الاستثمارات في قطاع منصات ريادة الأعمال على اختلاف قطاعاتها والتي تشمل كلا من حاضنات الأعمال المسرعات ومساحات العمل المشتركة.

وتأتي المبادرة كخطوة لتأسيس شبكة دبي لحاضنات الأعمال "Dubai Business Incubator Network DBIN" والتي ستعمل كجهة إرشادية لمساعدة وتشجيع وتقديم أفضل الممارسات المتبعة لبرامج حاضنات الأعمال في الإمارات، وتفعيل ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مجال حاضنات الأعمال والمسرعات.