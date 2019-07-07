"اللجين" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على "موبي"

أعلنت شركة اللجين توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيمياوية "موبي".

واشتملت مذكرة التفاهم على اتفاق الأطراف على تحديد تقييم أولي لصفقة الاستحواذ، وسيتم تحديد قيمة الصفقة النهائية وطريقة الاستحواذ بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة خلال مدة الاتفاقية.

وأوضحت شركة "اللجين"، في بيان لها على موقع "تداول" أن مذكرة التفاهم مدتها الحالية ستة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدة أنه بعد الانتهاء من إجراءات الفحص القانوني والمالي سوف يتم توقيع اتفاقية شراء ملزمة، على أن يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة في حينه.

وتم تعيين سويكورب المالية كمستشار مالي للعملية، فيما عينت الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيمياوية "موبي" فالكم للخدمات المالية.

ويستهدف استحواذها على "موبي" مضاعفة حصة الشركة من سوق المنظفات المحلية ورفع كفاءة التشغيل من خلال دمج عمليات شركة زين للصناعات (شركة تابعة) مع الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيمياوية (موبي).

وأكدت أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي رغبةً من مجلس إدارتها في تنوع استثماراتها ودعماً لخططها المستقبلية لتحقيق معدلات نمو مستهدفة وتوزيع استثمارات الشركة.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال المضي قدماً في هذا الاستحواذ فمن الضروري الحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة.