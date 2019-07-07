"حديد عز" تبتعد عن الربحية وتتكبد خسائر بـ1.2 مليار جنيه

كشفت المؤشرات المالية المجمعة عن الربع الأول من العام الجاري لشركة "حديد عز"، المدرجة في البورصة المصرية، تحول الشركة من الربح إلى الخسائر.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، إنها سجلت صافي خسائر بلغ 1.27 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح نحو 184 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة هامشياً خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019 إلى 12.61 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 12.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت التكاليف التمويلية للشركة خلال الفترة إلى 1.16 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت القوائم المالية غير المجمعة لحديد عز، عن الربع الأول من العام الجاري، قد أظهرت ارتفاع صافي خسائر الشركة بنسبة 97%، لتسجل صافي خسائر بلغ 369.32 مليون جنيه، مقابل 187.41 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 1.02 مليار جنيه خلال 2018 مقابل 1.09 مليار جنيه خسائر في 2017. وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 49.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 41.74 مليار جنيه في 2017.

وتسببت هذه النتائج في استمرار مؤشرات البورصة المصرية في المربع الأحمر خلال تعاملات بداية الأسبوع، حيث تراجعت جميع المؤشرات، مع اتجاه تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، فيما مالت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء.

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.002% ليصل إلى مستوى 13994 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.17% ليصل إلى مستوى 578 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 2.76% ليسجل بحلول منتصف تعاملات الأحد مستوى 1482 نقطة.

وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم 3 شركات مقيدة، لعدم التزامها بإرسال القوائم المالية.

وقالت إدارة البورصة، إنه تقرر استمرار إيقاف التداول على أسهم شركة جولدن بيراميدز بلازا، لعدم التزامها بإرسال القوائم المالية المستقلة للربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى القوائم المالية المجمعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

وأضافت أنه تقرر كذلك استمرار إيقاف التداول على أسهم شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج لعدم التزامها بإرسال القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في مارس الماضي.

كما تقرر استمرار إيقاف التداول على شركة جلاكسو سميثكلاين، لعدم التزامها بإرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر الماضيين، بالإضافة إلى عدم إرسال القوائم المالية المستقلة خلال الربع الأول من العام الجاري.