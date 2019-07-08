تراجع أرباح "المتقدمة" الفصلية 24% إلى 192 مليون ريال

تراجعت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 24%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 192 مليون ريال.



وجاءت النتائج الفصلية أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 224 مليون ريال.



وعزت الشركة انخفاض أرباح الربع الثاني إلى انخفاض كمية المبيعات بنسبة 3%، وانخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 6.5%.

وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، محمد العمران إن نتائج المتقدمة، ضغطت على أداء سوق الأسهم السعودية، وانعكست بهبوط جماعي تقريباً على أسهم قطاع البتروكيماويات.

ووصف العمران في مقابلة مع "العربية" نتائج "المتقدمة" بالربع الثاني بأنها "بالمجمل ليس سيئة كثيرا وليست ممتازة"، خاصة أن أسعار المواد البتروكيماوية شهدت نزولاً في النصف الأول من هذا العام.