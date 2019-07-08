رويترز: الهند تعتزم بيع حصص في شركات حكومية

قال مسؤول بوزارة المالية الهندية، اليوم الاثنين، إن الحكومة تهدف إلى جمع ما يصل إلى 150 مليار روبية (2.18 مليار دولار) عن طريق خفض حصصها في 18 شركة مملوكة للدولة إلى 75%، بينما تسعى لتعزيز الإيرادات وكبح العجز المالي.

ووضعت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في ميزانية السنة المالية، التي بدأت في أول أبريل، هدفاً طموحاً لجمع 1.05 تريليون روبية (15.33 مليار دولار‭‭‭(‬‬‬ من بيع حصص في شركات تديرها الدولة مقارنة مع 850 مليار روبية في السنة السابقة.

وستجمع الهند ثلث المبلغ المستهدف من صفقات بيع مباشرة لشركات مملوكة للدولة، من بينها الخطوط الجوية الهندية، أما المبيعات الأخرى فستجري من خلال قاعدة تُلزم جميع الكيانات المدرجة بالطرح العام لما لا يقل عن 25% من أسهمها، بعد ثلاث سنوات من دخول البورصة.

وأضاف المسؤول لوكالة "رويترز" أن الحكومة مستعدة لبيع شركة الطيران بالكامل، بعدما لم تتلق أي عروض شراء حين طرحت في وقت سابق بيع 76% من الشركة المثقلة بالديون.

وتابع: "الخطوط الهندية أكبر رهان لنا. تتوقع الحكومة الحصول على 150 مليار رويبة من بيع شركة الطيران".