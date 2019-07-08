عقد النقل المدرسي بـ 1.2 مليار ريال يصعد بسهم "سابتكو"

سجل سهم الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" مكاسب بنسبة 2.8% ليرتفع سعره إلى 13.7 ريال، في جلسة اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت الشركة أمس عن فوز شركة تابعة لها بعقد نقل مدرسي بقيمة 1.2 مليار ريال.

وأعلنت "سابتكو" عن فوز الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل "سيتكو"، والتي تمتلك 50% من رأسمالها، بعقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي بمنطقة الرياض والمدينة المنورة وتبوك، بمبلغ 1.2 مليار ريال ولمدة 4 سنوات.

وبيّنت "سابتكو" في بيان لها على موقع "تداول" أن الأثر المالي سوف يظهر اعتباراً من الربع الثالث من العام المالي 2019، مشيرة إلى عدم وجود طرف ذي علاقة.