هواوي تطلق أحدث هاتف 5G فهل يكون استخدامه ممكناً؟

أطلقت هواوي الصينية تجارياً أحدث هاتف ذكي منها، يدعم شبكة الجيل الخامس، وهو الهاتف الذكي المعروف باسم HUAWEI Mate 20 X 5G والذي سيتوفر في أسواق الشرق الأوسط تباعاً بدءاً من 11 يوليو الحالي.

وفتح هذا الإطلاق باب التساؤلات عريضاً، حول الدول التي يمكن تشغيل خدمات الجيل الخامس، فيها إذ أعلنت "اتصالات" الإماراتية توفير الخدمة اعتباراً من 30 مايو الماضي، بالتعاون مع شركة ZTE الصينية وعبر الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G.

وكذلك في الإمارات، بدأت شركة "دو" مطلع يونيو الماضي بتوفير الخدمة بشكل محدود لمجموعة مختارة من زبائنها، من خلال نفس الهاتف من شركة ZTE الصينية، فيما قالت شركات "زين" و"أوريدو" و"فيفا" إنها ستوفر خدمات الجيل الخامس في الكويت بمناطق تغطية معينة.

وتمتاز شبكات الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 20 غيغا بت في كل ثانية، ما يعني إمكانية تحميل فيلم بدقة عالية جداً خلال لحظات قليلة.

وقالت هواوي في بيان صحافي تلقت "العربية.نت" نسخة منه إن هاتفها الذكي الجديد بقوة اتصال ممتازة وأداء عال في تشغيل التطبيقات، لأنه يعتمد على رقاقة المعالج القوي كيرين 980، وعلى رقاقة هواوي متعددة أنماط الاتصال بالونج 5000 المصنّعة بعملية من رتبة 7 نانومتر.

وتتيح هذه الرتبة من التقنية للهاتف الجديد قدرات الاتصال بجودة عالية بشبكة الجيل الخامس مع قدرته على التحول إلى الاتصال بتقنية الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع إضافة إلى نظم أخرى للشبكات، مثل شبكة SA (شبكة جيل خامس مستقلة) وشبكة NSA (شبكة جيل خامس غير مستقلة.)

ويدعم هاتف HUAWEI Mate 20 X 5G أول هاتف جيل خامس في العالم، بحسب وصف هواوي، الشبكات المستقلة وغير المستقلة، في حين كانت 5 شركات أخرى أطلقت هواتف تدعم ترددات شبكة الجيل الخامس.

ويستخدم مزودو خدمات الاتصالات في دول العالم المختلفة نوعين من الشبكات الأولى تسمى الشبكات المستقلة والأخرى غير المستقلة لتوفير شبكة الجيل الخامس، وفقاً لمستوى تطور الخدمة في المنطقة.

وستبدأ أولى مراحل شبكات الجيل الخامس كشبكات غير مستقلة، ما يعنى أنها ستستخدم البنية التحتية لشبكات الجيل الرابع الحالية، وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى الشبكات المستقلة التي تمتاز ببساطتها وكفاءتها العالية ولن يشعر المستخدمون بالانتقال من الشبكات غير المستقلة إلى المستقلة، بحسب بيان هواوي.

وكانت كل من شركات "أوبو" و"سامسونغ" وZTE الصينية و"ون بلس" الصينية و"إل جي" قد أطلقت هواتف تدعم ترددات الجيل الخامس، فيما كانت هواوي ذاتها أطلقت طرازين مختلفين يدعمان نفس الترددات.