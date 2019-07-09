أرامكو: عقود للغاز بـ18 مليار دولار ونتوسع بإنتاجه عالمياً

أكد أحمد السعدي، النائب الأعلى لرئيس شركة أرامكو السعودية للخدمات الفنية، أن مشروع حقل المرجان سيزيدُ إنتاج أرامكو من الغاز 16% متوقعاً بدء تشغيل معمل الفاضلي للغاز هذا العام، الذي سيقوم بمعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً.

وكشف السعدي في مقابلة مع "العربية" أن الشركة العملاقة تدرس عدة خيارات واستثمارات في التوسع بمشاريع الغاز عالمياً، مؤكداً أن الخبرة الكبيرة الموجودة لدى أرامكو تؤهلها للتوسع عالمياً بالاستثمارات في مجالات الغاز.

وأضاف السعدي أن مشروع حقل المرجان يأتي ضمن توقيع أرامكو اليوم الثلاثاء 34 عقدا بقيمة 18 مليار دولار، لمدة تقل عن 4 أعوام، بهدف توسيع حقلين بحريين، موضحاً أن الشركة تولي أهمية كبيرة لمشاريع الغاز.

كما تحدث عن وجود مسارين متكاملين أولهما "برامج للغاز داخل السعودية، وبرنامج على مستوى عالمي، بحيث تجري دراسة عدة خيارات واقتراحات للاستثمار في مجال الغاز في أرجاء العالم".

وأشار إلى الانتهاء من أول تطوير لحقل "مدين" في البحر الأحمر شمالي منطقة ضبيا، مبيناً أن المعمل بات ينتج حوالي 75 مليون قدم مكعبة، ويمد الصناعات في المنطقة ومعامل إنتاج الكهرباء بالغاز.

كما أشار إلى "اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في البحر الأحمر، وهناك برنامج استكشاف كبير، ولا زالت عمليات التطوير قيد الدراسة".

وأرست أرامكو 34 عقداً بقيمة إجمالية 18 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات في حقلي المرجان والبري النفطيين.

وتهدف العقود إلى رفع الطاقة الإنتاجية للحقلين بواقع 550 ألف برميل يومياً من الخام العربي، و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.

يذكر أن الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط في "أرامكو" تبلغ حالياً 12 مليون برميل يومياً.