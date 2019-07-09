ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"إكسترا" 59% إلى 72 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" بنسبة 59% لتصل إلى 72 مليون ريال.



وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع المبيعات، بالإضافة إلى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات. كما سجلت الشركة أرباحاً غير متكررة بقيمة 17 مليون ريال نتيجة عقد المرابحة المبرم مع مصرف الراجحي.

وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نصف سنوية نقدية على المساهمين بنسبة 10%.

إلى ذلك، أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" مؤخراً أنها قد أنجزت صفقة بما قيمته 166مليون ريال لبيع جزء من محفظة ذممها المدينة المتحققة من مبيعاتها بالتقسيط " برنامج تسهيل".

وتعتبر هذه الصفقة أول عملية بيع تقوم بها الشركة لمحفظة ذمم مدينة غير مدعومة بأصول على مستوى الشركة وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، أيضاً.

وقد تم بيع الذمم المدينة إلى مصرف الراجحي مقابل تدفقات نقدية يبلغ حجمها 160 مليون ريال.

ويمثل الجزء الذي تم بيعه من المحفظة نسبة 41% تقريبا من الجزء الأخير المتبقي من مبيعات الشركة بالتقسيط.

وقال محمد جلال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا "إنه بالنظر للقوائم المالية فإن الاتفاق مع بنك الراجحي يهدف لتنويع مصادر التمويل بالنسبة للشركة وهي سابقة بتاريخ المملكة أول مرة يحصل عقد مرابحة لبيع محفظة ذمم مدينة وتكون غير مدعومة بأصول."

وأضاف "تحدثنا لفترة طويلة مع بنك الراجحي وعملوا مراجعة كبيرة جداً للمحفظة الخاصة بنا وبالنسبة لنا نوعية المحفظة ممتازة جداً ولم نختر جزءا من العملاء لكننا اخترنا فترة زمنية معينة يستحق فيها هذه الديون، وبنفس الوقت مازلنا قائمين على التحصيل وليس بنك الراجحي".