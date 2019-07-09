المتقدمة: هدوء حرب التجارة يدعم البتروكيماويات السعودية

أرجع رئيس مجلس إدارة المتقدمة للبتروكيماويات خليفة الملحم، أسباب انخفاض أرباح الشركة في فترة الربع الثاني من العام الحالي، إلى عدة أسباب من بينها تأثير حرب التجارة، وعمل صيانة مجدولة في فبراير الماضي.

وأضاف الملحم في مقابلة مع "العربية" أن النصف الأول من العام الحالي شهد توقفاً مجدولاً في المصانع لمدة 10 أيام، لعمل الصيانة بهدف تحسين كفاءة الإنتاج.

وأوضح أن "المتقدمة" خلال فترة التوقف المجدول استهلكت "بروبلين من خارج الشركة لسد ثغرة توقف المصانع، وهذه واحدة من الأسباب التي رفعت التكلفة".

وتوقع أن يساهم الهدوء في حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، في تحسن أسعار مادة البولي بروبلين، ما يدعم نتائج الأرباع المقبلة للشركة، بجانب انخفاض أسعار البروبين في فترة الصيف كما هي العادة.

وقال إن "الحرب التجارية أثرت على الطلب على المواد البتروكيماوية، وفي الوقت الحالي نشهد أثرا إيجابيا واستقرارا بعد الهدوء الذي حصل بين أميركا والصين".

وأكد أن مصانع "المتقدمة" تعمل بشكل كفؤ وكامل بعد تلك الصيانة، وبصورة فعالة ترفع توقعات نتائج أقوى في الأرباع المقبلة.

وتراجعت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 24%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 192 مليون ريال.

وجاءت النتائج الفصلية أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 224 مليون ريال.

وعزت الشركة انخفاض أرباح الربع الثاني إلى انخفاض كمية المبيعات بنسبة 3%، وانخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 6.5%.