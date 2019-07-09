موانئ دبي تعين بنوكاً لإصدار سندات لتمويل صفقة "توباز"

عينت شركة موانئ دبي العالمية بنوكاً لجمع حوالي مليار دولار عن طريق إصدار سندات، وذلك لتمويل صفقة استحواذها على "توباز" للطاقة والملاحة.

وتشمل قائمة البنوك "سيتي غروب" وبنك دبي الإسلامي، بالإضافة إلى "ستاندرد تشارترد"، وذلك من أجل ترتيب اجتماعات مع مستثمرين في كل من هونغ كونغ وسنغافورة ولندن غداً.

وتخطط موانئ دبي لإصدار صكوك إسلامية قياسية لمدة 10 أعوام، بالإضافة إلى سندات تقليدية طويلة الأجل.

وكانت موانئ دبي قد أعلنت الاستحواذ على "توباز" مقابل 1.1 مليار دولار في أول مشروع لها في قطاع النفط والغاز.