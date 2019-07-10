بسبب "ماكس 737".. بوينغ تخسر عرش صناعة الطائرات

تتجه شركة بوينغ الأميركية إلى خسارة لقب أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم، بعدما أعلنت عن انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها في النصف الأول من العام بنسبة 37% إلى 239 طائرة بسبب وقف تشغيل طائرتها الأفضل مبيعاً 737 ماكس المستمر منذ فترة طويلة.



وجاءت تسليمات طائرات بوينغ أقل من تلك التي سلمتها إيرباص، والتي قالت إنها سلمت 389 طائرة في الفترة ذاتها، بزيادة 28% على أساس سنوي. وكانت رويترز أوردت أرقام تسليمات إيرباص يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر.



وتشير الأرقام إلى أن من المرجح أن يقل عدد الطائرات التي تسلمها بوينغ في العام بأكمله عن تلك التي تسلمها منافستها الأوروبية للمرة الأولى في ثماني سنوات.

إلى ذلك، أكدت شركة إيرباص أن تسليماتها ارتفعت 28% في النصف الأول من العام، مما يؤهلها للتفوق على بوينج للمرة الأولى في ثماني سنوات.



وقالت إيرباص إنها سلمت 389 طائرة في النصف الأول، مؤكدة الرقم الذي أوردته رويترز يوم الجمعة.



وكانت رويترز أوردت الأسبوع الماضي أن إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها إيرباص في النصف الأول والبالغ 389 طائرة من شأنه أن يضع شركة صناعة الطائرات الأوروبية على الطريق للتفوق على بوينغ في 2019.