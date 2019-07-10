مصر.. أكبر شركة مدفوعات إلكترونية تستعد للطرح العام

قال العضو المنتدب لفوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، اليوم الأربعاء، إن الشركة بدأت التحضير لطرح حصة من أسهمها في بورصة مصر خلال العام الحالي أو مطلع 2020.



وأضاف محمد عكاشة لرويترز "الاتجاه العام للمساهمين الحاليين في الشركة هو الطرح بالبورصة المصرية وبدأنا التحضير لهذة الخطوة.



"النسبة التي سيتم طرحها وتقييم الشركة لم يُتفق عليه حتى الآن... توقيت الطرح سيكون خلال العام الجاري أو بداية 2020".



وتأسست فوري، المملوكة لنحو 5 صناديق استثمار محلية وأجنبية وعربية في 2009 وتعمل أيضا في مجال تكنولوجيا البنوك وتقدم خدمات مالية للأفراد والشركات. وتستحوذ الإدارة والموظفون على نحو 8% من أسهم الشركة.



وكانت صحيفة البورصة نقلت اليوم عن مصادر لم تسمها أن الشركة تعتزم طرح نحو 45% من أسهمها في بورصة مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة لجمع نحو مليارين إلى 2.5 مليار جنيه (120.5-150.1 مليون دولار)، وأنه تقرر تعيين هيرميس مديراً للطرح ومكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة مستشاراً قانونياً.



وكان آخر طرح لشركة خاصة في بورصة مصر هو طرح ثروة كابيتال المتخصصة في حلول التمويل في أكتوبر الماضي.