هل يُشعل "دابسي" المنافسة بين "أوبر" و"كريم" في مصر؟

من المتوقع أن يشهد سوق النقل التشاركي الذكي في مصر، منافسة شديدة خلال الفترة المقبلة خاصة مع إعلان "دابسي" إطلاق تطبيق جديد خلال الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بأن تحقق هذه السوق نمواً كبيراً خلال العام الحالي مع تراجع استخدام المصريين لوسائل النقل والمواصلات العامة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت شركة "واصل" للنقل الذكي التشاركي عن تدشين 15 خطاً جديداً لنقل الركاب بين القاهرة وعدة محافظات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد خطوط الشركة إلى 43 خطاً، وفقا لتصريحات أحمد الراوي المؤسس ومدير العمليات بالشركة.

وتتضمن المناطق الجديدة التي أضافها التطبيق محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط والفيوم والغردقة والإسكندرية وسوهاج والعين السخنة والساحل الشمالي والجونة وبورسعيد. ونجحت الشركة خلال العام الماضي في الحصول على تمويل بقيمة 26 ألف دولار (ما يعادل 500 ألف جنيه) في صورة منحة مقدمة من السفارة البريطانية.

وقبل أيام، تم إطلاق منصة حلول النقل التشاركي باستخدام الـ"توك توك" والدراجات البخارية عبر الهاتف باسم "حالا"، وقد تم إطلاق خدمات الإعلانات التجارية على الأسطول التابع لها. فيما نجحت شركة "سويفل" الناشئة المصرية للنقل الجماعي الذكي، أواخر الشهر الماضي في جمع تمويل بقيمة 42 مليون دولار من عدة شركات رأس مال مخاطر، وذلك في جولة تمويلية ثانية.

ومن شأن هذه التوسعات من قبل شركات النقل الذكي أن تمحو مخاوف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيال صفقة استحواذ أوبر على كريم. وحذر الجهاز حتى قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة في مارس الماضي، أنها قد تؤدي إلى تقييد للمنافسة نتيجة الحد من الخيارات أمام الركاب والسائقين على حد سواء. وهدد الجهاز شركتي أوبر وكريم بتغريم كل منهما 500 مليون جنيه العام الماضي، إذا اتخذا أي قرار بشأن الاندماج دون الرجوع إليه وإخطاره.

وفي بيان أمس، قال رئيس الموارد البشرية في شركة "دابسي"، العميد محمد سمير، إن تطبيق "دابسي" وهو تطبيق جديد لخدمات النقل الذكية في مصر، سيتم إطلاقه في أغسطس المقبل.

وحتى الآن، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة الجديدة "دابسي" ستطلق خدمات النقل الجماعي في مصر أم لا، لكن حسابات الشركة في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الحافلات والدراجات والقوارب وحتى الطائرات المروحية.

وخلال الفترة الماضية احتدمت المنافسة على تطبيقات النقل الذكية في مصر، ورغم ذلك لا تزال تطبيقات "أوبر" و "كريم" تسيطر على السوق.

وفي يونيو الماضي، كشف تطبيق "فيونكا"، الذي يقوم بتشغيل السائقات من الإناث فقط عن خطط لطرح الخدمة في الإسكندرية بعد إطلاقها مؤخراً في القاهرة الكبرى.

وكانت شركتا "أوبر" و"كريم" قد توصلتا في شهر مارس المضي إلى اتفاق تستحوذ بموجبه شركة "أوبر" على نظيرتها "كريم"، في صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار أميركي تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل و1.4 مليار دولار نقداً.

وتبقى عملية الاستحواذ خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.