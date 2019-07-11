فرنسا تقر ضريبة على عمالقة الإنترنت رغم تهديدات أميركا

مررت فرنسا بشكل نهائي قانوناً جديداً يقضي بفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت، مثل غوغل وأمازون وفيسبوك، بالرغم من تهديدات من قبل الولايات المتحدة.

وقبل التصويت في البرلمان اليوم الخميس، قال وزير المالية برونو لو مير إن الحلفاء بحاجة إلى تسوية الخلافات "بدون استخدام التهديدات".

وتشير تقديرات مجلس الشيوخ الفرنسي إلى أن الضريبة الجديدة قد تجلب 400 مليون يورو هذا العام و650 مليوناً العام المقبل.

كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، عن فتح تحقيق في الضرائب بموجب مادة استخدمت العام الماضي للتحقيق في سياسات التكنولوجيا الصينية، ما أدى إلى فرض رسوم على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار.

ومن شأن ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية أن تفرض رسوماً سنوية بنسبة 3% على إيرادات الشركات الرقمية التي تتجاوز مبيعاتها السنوية على مستوى العالم 750 مليون يورو، وفي فرنسا 25 مليون يورو.